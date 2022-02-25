"FIFPro вместе с Международной конфедерацией профсоюзов и представителями спорта осуждает вторжение России на Украину и поддерживает твёрдый и сплочённый ответ демократических правительств, налагающих санкции на режим Владимира Путина. Россия жестоко напала на суверенную страну. Чтобы защитить наше глобальное сообщество, построенное на принципах демократии и прав человека, эту агрессию необходимо сдерживать и привлекать к ответственности.

Манчестер Юнайтед официально расторг контракт с российским Аэрофлотом

Мы благодарим всех игроков, которые продемонстрировали свою солидарность в последние часы, и остаёмся верны своей приверженности миру и справедливости.

Достоинство и безопасность нашего общества основаны на верховенстве закона и основных правах человека. Вместе с международным рабочим движением профессиональные футболисты твёрдо поддерживают коллективные принципы, которые способствовали миру и стабильности во всём мире.

FIFPro высоко оценивает санкции, направленные против отдельных лиц и компаний, которые позволяют режиму Путина и его нападкам продвигаться. Теперь футбол должен следовать примеру демократических правительств, чтобы пересмотреть и разорвать любые связи, которые подрывают основные принципы нашей индустрии.

FIFPro стоит вместе с украинским народом, и в настоящее время мы ищем гарантии и поддержку от международных футбольных организаций для защиты профессиональных игроков в стране", – сообщается в Twitter Организации.

Напомним, сегодня, 25 февраля, УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов из России во Францию. Также российские и украинские клубы не могут проводить домашние матчи на территории своих стран.

Россия напала на Украину: УЕФА лишил оккупантов финала ЛЧ, Вернидуб спешит в Украину (LIVE)