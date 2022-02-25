Российские самолеты больше не посетят Манчестер / фото из открытых источников

"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права Аэрофлота. Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим" – говорится в официальном заявлении Манчестер Юнайтед.

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Аэрофлот был спонсором "красных дьяволов" с 2013 года, а в 2017-м стороны продлили соглашение. Конец сотрудничества не в последнюю очередь связан с введением санкций Великобритании против ведущих компаний и промышленных концернов РФ.

Впрочем, ещё за сутки начала российской агрессии МЮ отказался от полета самолётом Аэрофлота на матч против Атлетико.

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