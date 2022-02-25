УЕФА официально забрал финал ЛЧ у Санкт-Петербурга и определил нового хозяина
11:45 - Читати українською
Город страны-оккупанта не сохранил привилегию проведения решающего матча Лиги чемпионов.
УЕФА на официальном сайте подтвердил, что лишил Санкт-Петербурга финала ЛЧ 2021/22.
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Новым хозяином решающего матча стал парижский Стад де Франс. Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 28 мая.
Россия расплачивается за подлое вторжение в Украину и фактическое объявление войны. Оккупанты нанесли удары в разных областях, однако наши солдаты дают достойный отпор и защищают Родину.
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