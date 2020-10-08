Россия минимально проиграла Швеции в товарищеском матче
Швеция в рамках товарищеской встречи обыграла сборную России. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Россия – Швеция – 1:2
Голы: Соболев, 90+2 – Исак, 21, Йоханссон, 73
Шведы вышли вперед в первом тайме – Исак замкнул точный навес Себастьяна Ларссона со штрафного. Россия имела несколько неплохих возможностей, в частности, выстрел Антона Миранчука в перекладину или опасный удар Караваева, однако скандинавы удержали преимущество до перерыва.
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Во второй половине Швеция уже не допускала таких возможностей у своих ворот да еще и увеличила разницу – Йоханссон благодаря рикошету поразил ворота россиян. Дебютант сборной России Соболев на последних минутах отыграл один мяч, однако шведы удержали победу.
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