Швеція у рамках товариської зустрічі обіграла збірну Росії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі

Росія – Швеція – 1:2

Голи: Соболєв, 90+2 – Ісак, 21, Йоханссон, 73

Шведи вийшли вперед у першому таймі – Ісак замкнув точний навіс Себастьяна Ларсона зі штрафного. Росія мала кілька непоганих нагод, зокрема, постріл Антона Міранчука у поперечку або небезпечний удар Караваєва, проте скандинави втримали перевагу до перерви.

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У другій половині Швеція вже не допускала таких нагод біля власних воріт та ще й збільшила різницю – Йоханссон завдяки рикошету вразив ворота росіян. Дебютант збірної Росії Соболєв на останніх хвилинах відквитав один м'яч, проте шведи втримали перемогу.

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