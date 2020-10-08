Десятый поединок в истории этого противостояния. Наша сборная выиграла лишь раз. Подопечные Шевченко готовятся к поединкам Лиги наций против Германии и Испании в крайне сложных условиях. Из-за коронавируса и травм вне состава 14 игроков основной обоймы, в частности, все представители Шахтера и 2 вратаря. Поэтому Динамо по сути становится базовым клубом, а Александр Шовковский попадает в запас, рискуя возобновить карьеру в 45 лет!

Франция – Украина – видео голов

Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Украина на "Футбол 24", стартовал в 22:10. Андрей Шевченко не побоялся значительных экспериментов. Сразу 4 дебютанта в основе. У Бущана особой альтернативы не было, а вот в защите вышли совсем юные исполнители, 18-летний Забарный и 21-летний Конопля. На левом краю атаки премьера 24-летнего Зубкова из Ференцвароша. Именно последний не уследил за Паваром на 6 минуте. Передача с левого фланга под расстрельный удар защитнику Баварии – к счастью, вратарю Динамо не пришлось вступать в игру, выше. Но уже на 9-й Бущан парировал удар в упор (Жиру уничтожил Миколенко на втором этаже), после чего Макаренко проворонил Камавинга – эффектный гол 17-летнего дебютанта (впервые вышел в стартовом составе) в акробатическом прыжке.

Франция – Украина: онлайн-трансляция матча

Шапаренко упал на ровном месте. Марсьяль спокойно ворвался в нашу штрафную – Бущан ногами парировал. Несколько перспективных атак Украины теряются на подступах к финальной трети. Малиновский дважды загубил интересные полумоменты, теряя мяч в попытках перехитрить оппонентов. На 21-й Руслан уже увидел классный рывок Макаренко – все было разыграно по уму, но Манданда прочитал и вышел из ворот. Жиру гениально разобрался. Опять не почувствовал особого сопротивления от Миколенко и закрутил в девятку. Вот вам и 100-й матч за сборную не основного в Челси форварда. Что человек с нами в свои 34 вытворяет! По сути оба гола его, Оливье решает сегодня.

Тонко завершали многоходовую комбинацию Макаренко с Шапаренко. Однако Ярмоленко и скорости с чутьем не хватило, чтобы опередить вратаря, и выдержки – досадный офсайд. Толиссо расстреливал нас после углового – Бущан эффектно перевел через перекладину. Попытка высокого прессинга завершилась провалом в центре поля. Ауар протянул и пробил метров с 20. Бущан отбил перед собой, Жиру головой в падении добил. Малиновский розшно разобрался с несколькими оппонентами, раскрутив атаку. Сам же Руслан и завершал момент – удар с 10 метров после прострела Михайличенко, такое надо реализовывать, но снаряд срывается с ноги и летит над перекладиной.

Жиру заставил Миколенко забить в свои ворота. И очередной сейв Бущана, который привел к угловому, ничего не дал. Малиновский неплохо дважды подряд бомбардировал Манданда. Закручивал со штрафного и пробил издали – не хватило только добивания. Еще и еще приближаются украинцы к первому взятию ворот, достойно выглядят, но минус 4 гола – нефарт как в плане реализации, так и в обороне. Не все так катастрофично, как говорит табло, хотя и французы не очень напрягаются.

В перерыве Цыганков, Соболь и Чеберко вышли вместо Малиновского, Михайличенко и Миколенко. Мбаппе, Варан и Меньян заменили Марсьяля, Упамекано и Манданда. Ярмоленко, ну как так?! Харатин перехватил, Цыганков идеально отдал в разрез. Андрей в борьбе с Вараном не отдал на пустые Зубкову и пробил во внешнюю сторону сетки. Ветераны сегодня разочаровывают, транжиря моменты. А вот молодые игроки достаточно уверенно чувствуют себя, неплохо играют в пас. Как минимум на гол Украины наиграла. И справедливость частично торжествует на 53 минуте, черт побери! Цыганков смело протянул круглого в центр, с легкостью обошел Лангле из Барселоны и пробил из-за пределов штрафной – 4:1.

Ярмоленко наконец-то отдал в темп. Зубков прорвался и попал в крестовину. Ярмоленко и Макаренко уступили место на поле Яремчуку и Шепелеву. Дешам выпустил Погба и Гризманна вместо Ауара и Камавинга. Мбаппе открылся на грани офсайда, красиво пяткой отдал назад, а Толиссо обвел Бущана дальним ударом. Счет 5:1 – это обновление антирекорда национальной команды Украины, которая хуже всего проигрывала 0:4. Мбаппе симулировал пенальти. Ну, некрасиво, да и зачем при таком счете. Жиру против Шепелева на втором этаже – вы издеваетесь? Теперь уже везет украинцам, несколько очень опасных ударов мимо.

Разыгрывают хозяева комбинацию воздухом после подачи углового. Погба расстреливает – Безус, который заменил Зубкова, едва ли не пяткой выбивает из пустого угла! Мбаппе взрывается на правом фланге, а это значит, что Франция разыгрывает голевую атаку 2 против 7. Форвард ПСЖ с помощью стеночки и простых финтов расшатал Чеберко, не заметил Забарного и расстрелял Бущана. Шепелев на ровном месте подарил мяч сопернику. Гризманн с рикошетом от ноги Забарного отправил 7-й. Это было жестоко.