Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к главному тренеру Тоттенхэма Антонио Конте, который накануне выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований.

"Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. Иначе я не могу представить, что вы бы выразили соболезнование российским спортсменам и бизнесменам.

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Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения России. Миллионам пришлось пройти через ад в их родных городах, пока российские самолеты и артиллерия их бомбит...

Пожалуйста, очнитесь... России придется нести коллективную вину за все разрушения и убийства, совершенные в Украине", – написал Стаховский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, главный тренер "шпор" Антонио Конте встал на защиту российских спортсменов, отстраненных от всех соревнований после вторжения их страны в Украину.

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