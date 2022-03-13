Український тенісист Сергій Стаховський звернувся до головного тренера Тоттенхема Антоніо Конте, який напередодні виступив проти усунення російських спортсменів від змагань.

"Я не впевнений, що ви розумієте ситуацію в Україні. Інакше я не можу уявити, що ви б висловили співчуття російським спортсменам і бізнесменам.

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Мільйонам українців довелося покинути свої будинки через вторгнення Росії. Мільйонам довелось пройти через пекло в їхніх рідних містах, поки російські літаки та артилерія їх бомбардує...

Будь ласка, прокиньтеся... Росії доведеться нести колективну провину за всі руйнування та вбивства, скоєні в Україні", – написав Стаховський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, головний тренер "шпор" Антоніо Конте встав на захист російських спортсменів, яких усувають від усіх змагань після вторгнення їхньої країни в Україну.

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