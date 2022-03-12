Главный тренер "шпор" Антонио Конте встал в защиту российских спортсменов, отстраненных от всех соревнований после вторжения их страны в Украину.

"Очень печально, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир.

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Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Понимаю, какую работу они проделывают каждый день, чтобы соревноваться.

Да, за такое приходится платить, но думаю, что это неправильно. Я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб. Мы живем в 2022 году, и когда ты видишь такое, это расстраивает", – цитирует Конте Football.London.

Напомним, российские клубы были дисквалифицированы из еврокубков, а сборной России присудили поражение в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против Польши.

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