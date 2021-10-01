В очередном туре отметился полузащитник Андерсон Жулио, выступающий за Реал Солт-Лейк.

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Матч против ЛА Гэлакси спокойно катился к ничьей после голов Крейлача и экс-форвада МЮ Чичарито. Впрочем, на 90+5-й минуте произошел настоящий взрыв. Жулио одним касанием обработал передачу из глубины и оставил в дураках двух защитников соперника, а вторым мощно пробил в нижний угол с лету.

Победа позволила Реалу Солт-Лейк обойти Гэлакси, вырвавшись на 5-ю строчку Западной конференции.

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