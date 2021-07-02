Выстрелы с дальних дистанций, что не оставляют голкиперам ни единого шанса – уникальность, которая запоминается навсегда. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает лучшие пушечные выстрелы в истории Евро.

Матчи Евро известны своими эмоциональными нагрузками. Некоторым футболистам удалось конвертировать их в мощный удар, который едва не порвал сетку ворот и подарил болельщикам истинное наслаждение.

Михаэль Баллак, Германия, Евро-2008

Матч против Австрии был для Бундестим не слишком удачным. Немецкая машина проводила атаку за атакой, но поразить ворота соперника так и не могла. Возникало впечатление, что мяч просто не хочет залетать в ворота австрийцев.

Впрочем, сопротивление судьбы преодолел Михаэль Баллак. Хавбек, известный своим пушечным выстрелом, пошел пробивать штрафной удар. После простого розыгрыша Баллак мегасильным ударом направил мяч в верхний угол ворот, где стоял вратарь. Даже близость к траектории полета сферы не помогла ему спасти совю команду. Фантастический выстрел принес Германии минимальную победу.

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Марио Балотелли, Италия, Евро-2012

Евро в Украине и Польше подарил фанатам сборной Италии незабываемые эмоции – команде удалось пробиться в финал турнира. Особенно им запомнилась победа над Германией, залогом которой стала пушка Балотелли.

Дубль в ворота Нойера можно считать апогеем голевого гения Балотелли, который в силу своего характера так и не сумел полностью раскрыться. Особенно запомнился второй гол, который едва не порвал сетку ворот.

Марио получил роскошный пас от Монтоливо, пробросил мяч вперед и нанес столь мощный удар, что один из лучших голкиперов современности Мануэль Нойер даже не среагировал на него. Этот гол стал одним из самых ярких эпизодов в истории Евро, который запомнил каждый фанат.

Димитри Пайе, Франция, Евро-2016

В первом туре континентального первенства 2016 Франции пришлось изрядно помучиться. Все шло к ничейному итогу 1:1, матч должен был стать первой сенсацией турнира.

К счастью для звездной команды, хавбек Димитри Пайе тогда находился в роскошной форме и сумел самостоятельно принести команде победный результат, который который стал первым кирпичиком на пути к финалу турнира.

Димитри принял мяч сразу с разворотом и нерабочей левой ногой направил его в дальний верхний угол – голкипер не успел даже прыжок скачок в направлении мяча. Удивительный решающий гол заслужил то, чтобы войти в историю турнира.