"У меня остался всего один год контракта с Интером Майами. После этого я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв от футбола и всего остального. Возвращение в сборную Аргентины? Не думаю, что это случится", – отметил Игуаин в комментарии ESPN.

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Напомним, что нападающий прекратил выступления за сборную Аргентины в 2019 году. Одной из причин стали промахи Гонсало в финалах Чемпионата мира и Копа Америка, которые не позволили "альбиселесте" добыть трофеи.

К слову, Игуаин стал игроком Интер Майами осенью 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне Гонсало провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и 3 ассиста.

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