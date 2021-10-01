У черговому турі відзначився півзахисник Андерсон Жуліо, який виступає за Реал Солт-Лейк.

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Матч проти ЛА Гелаксі спокійно котився до нічиєї після голів Крейлача та екс-форвада МЮ Чічаріто. Втім, на 90+5-й хвилині стався справжній вибух. Жуліо одним дотиком обробив передачу з глибини і пошив у дурні двох захисників суперника, а другим потужно пробив у нижній кут з льоту.

Перемога дозволила Реалу Солт-Лейк обійти Гелаксі, вирвавшись на 5-ту сходинку Західної конференції.

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