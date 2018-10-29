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Роскошный гол Ярмоленко Тоттенхэму, который, возможно, стал причиной злорадства фанов "шпор" травмой украинца

21 октября 11:57 722 Читати українською
Роскошный гол Ярмоленко Тоттенхэму, который, возможно, стал причиной злорадства фанов "шпор" травмой украинца
Андрей Ярмоленко после гола Тоттенхэму / Getty Images

Андрей Ярмоленко год назад огорчил болельщиков Тоттенхэма, а теперь, во время следующей встречи с вингером, они радовались его травме.

В сентябре 2017 года Ярмоленко забил дебютный гол за дортмундскую Боруссию. В первом матче группового раунда прошлогодней Лиги чемпионов украинец отметился в воротах Тоттенхэма на Уэмбли. Гол получился шикарным – Андрей сместился с фланга, обыгрался с Кагавой и закрутил мяч в дальнюю девятку ворот лондонской команды. Свою радость игрок сборной Украины, конечно же, не скрывал.

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Ярмоленко перешел в Вест Хэм и снова встретился со "шпорами". Этот матч против команды Почеттино, к сожалению, запомнится ему негативом. В 9 туре АПЛ Андрей получил серьезную травму, из-за которой может пропустить полгода. Партнеры поддерживали вингера, а сторонники Вест Хэма очень жалеют по поводу этого повреждения.

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А вот фаны Тоттенхэма открыто радовались проблемам Ярмоленко – оскорбляли украинца и пели шуточные песни о его травме. Отношения клубов в рамках лондонского дерби никогда не были хорошими, однако этого вряд ли было бы достаточно для такого откровенно позорного поведения болельщиков "шпор". Они помнят, как год назад Андрей забил в их ворота и эмоционально отпраздновал красивый гол. К слову, Тоттенхэм тогда все равно обыграл Боруссию – 3:1.

Видео гола Ярмоленко в ворота Тоттенхэма:

Англия9 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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Видеоновости Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Тоттенхэм Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вест Хэм - Тоттенхэм
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