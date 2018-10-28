Розкішний гол Ярмоленка Тоттенхему, який, можливо, став причиною зловтішання фанів "шпор" травмою українця

Андрій Ярмоленко рік тому засмутив вболівальників Тоттенхема, а тепер, під час наступної зустрічі з вінгером, вони раділи його травмі.

У вересні 2017 року Ярмоленко забив дебютний гол за дортмундську Борусію. В першому матчі групового раунду торішньої Ліги чемпіонів українець відзначився у воротах Тоттенхема на Уемблі. Гол вийшов шикарним – Андрій змістився з флангу, обігрався з Кагавою і закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт лондонської команди. Свою радість гравець збірної України, звичайно ж, не приховував.

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Ярмоленко перейшов у Вест Хем і знову зустрівся зі "шпорами". Цей матч проти команди Маурісіо Почеттіно, на жаль, запам'ятається йому негативом. В 9 турі АПЛ Андрій отримав серйозну травму, через яку може пропустити півроку. Партнери підтримували вінгера, а прихильники Вест Хема дуже шкодують з приводу цього пошкодження.

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А от фани Тоттенхема відкрито раділи проблемам Ярмоленка – ображали українця і співали жартівливих пісень про його травму. Стосунки клубів в рамках лондонського дербі ніколи не були хорошими, однак цього навряд чи було б достатньо для такої відверто ганебної поведінки вболівальників "шпор". Вони пам'ятають, як рік тому Андрій забив у їхні ворота та емоційно відсвяткував красивий гол. До слова, Тоттенхем тоді все одно обіграв Борусію – 3:1.

Відео гола Ярмоленка у ворота Тоттенхема: