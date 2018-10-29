"Ярмоленко vs проклятие": как фанаты Вест Хэма реагировали на травму украинца, а болельщики Тоттенхэма обижали Андрея

Болельщики Вест Хэма в отчаянии от травмы, которую Андрей Ярмоленко получил в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма.
Фанаты "молотов" продолжают симпатизировать украинском вингеру. Вест Хэм проиграл Тоттенхэму в дерби, однако в этом виноват далеко не Ярмоленко. Болельщики команды Пеллегрини опасаются, как бы для Андрея не завершился сезон.
Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы
Londond Evening Standard сообщил, что экс-динамовец покидал пределы стадиона на костылях. А вот фаны Тоттенхэма проявили неуважение. Во время матча они насмехались над тяжелой травмой игрока соперников и сыпали оскорбительными кричалками в адрес украинца. Между клубами и болельщиками принципиальное и даже враждебное противостояние, но нормальная ли такая реакция?
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"Фанаты "шпор" оскорбляли Ярмоленко, которого выносили с поля на носилках. Это абсолютный позор. Мерзость".
"Несколько фанатов Тоттенхэма подбодрили аплодисментами, но большинство издевались и радовались".
"Так они еще и волну ему делали, кучка придурков".
Фанаты "шпор" радостно поют, когда травмированный Ярмоленко мучается на газоне.
"На 52-й фанаты Вест Хэма выразили свое разочарование Фелипе Андерсоном. Кажется, что "молотам" не хватает Ярмоленко".
"Большой фанат Ярмоленко с тех пор, когда он еще играл за Киев, но травмы вставляют палки в колеса его карьеры. Он ведь просто солидный игрок, у него есть все".
"Нам нужен Ярмоленко, а не Андерсон прямо сейчас".
Фанаты Вест Хэма в отчаянии: Ярмоленко стал 5-м после Лансини, Уилшера, Кэрролла и Санчеса, кто оказался в лазарете команды.
"Подозревают, что Ярмоленко вылетел надолго по подозрению разрыва ахиллова сухожилия. Это уже случалось с ним в Германии. В воскресенье станет известно, рецидив ли это и насколько поврежден ахилл".
"Не хватало Ярмоленко после травмы и замены, но думаю, нам действительно нужно возвращение Кэрролла и Лансини. Больше конкуренции за места в составе. Нужна подмога в полузащите и на позиции левого защитника".
"Ярмоленко стал настолько влиятельным игроком для нас. Надеюсь, он быстро поправится"
"Проклятие с травмами игроков Вест Хэма не прекращается. В каждом сезоне возникает проблема травматичности, поэтому ты вынужден ставить крайних полузащитников в центр поля".
"Боюсь, что мы не увидим Ярмоленко до конца сезона. Это выглядело очень неприятно".
"К сожалению, реакция игроков Вест Хэма отражает всю серьезность его травмы".
"Ярмо, как жаль. Это выглядело очень-очень плохой травмой".
"Парень, который забил половину наших голов, рыдает на носилках, так как его нога просто взорвалась. Возьми мои ахиллы, Ярмо, они мне не нужны".
"Реакция Арнаутовича говорит о том, что травма Ярмоленко не очень хорошо выглядит".
"Хорошо хоть так. Эксперты Sky говорили, что это может быть разрыв крестообразной связки". "Ахилл. Конец сезона".
"Предполагаю, что это может быть разрыв ахиллова сухожилия. До конца сезона".
"Надеюсь, все не так серьезно, как выглядит. Этому парню не везет последний год, травма на травме".
"Похоже, он пережил большую боль. Стоит отметить, что Ярмоленко был последним, кто прибыл из сборной. Вернулся в среду".
"Худшая вещь в сегодняшней игре не результат. Поправляйся, Ярмоленко. Надеюсь, травма не слишком тяжелая".