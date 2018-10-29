"Ярмоленко vs проклятие": как фанаты Вест Хэма реагировали на травму украинца, а болельщики Тоттенхэма обижали Андрея

Болельщики Вест Хэма в отчаянии от травмы, которую Андрей Ярмоленко получил в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Фанаты "молотов" продолжают симпатизировать украинском вингеру. Вест Хэм проиграл Тоттенхэму в дерби, однако в этом виноват далеко не Ярмоленко. Болельщики команды Пеллегрини опасаются, как бы для Андрея не завершился сезон.

Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы

Londond Evening Standard сообщил, что экс-динамовец покидал пределы стадиона на костылях. А вот фаны Тоттенхэма проявили неуважение. Во время матча они насмехались над тяжелой травмой игрока соперников и сыпали оскорбительными кричалками в адрес украинца. Между клубами и болельщиками принципиальное и даже враждебное противостояние, но нормальная ли такая реакция?

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"Фанаты "шпор" оскорбляли Ярмоленко, которого выносили с поля на носилках. Это абсолютный позор. Мерзость".

Also, the Spurs fans abusing Yarmolenko whilst being stretchered off the pitch are an absolute disgrace. Scum. — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 20 жовтня 2018 р.

"Несколько фанатов Тоттенхэма подбодрили аплодисментами, но большинство издевались и радовались".

From where I was standing a large majority of them did yeah. A few clapped as he went off but most jeering/cheering — matt greaves (@greavesman) 20 жовтня 2018 р.

"Так они еще и волну ему делали, кучка придурков".

Yeah and waved at him, classless bunch of wankers — Stapley (@OliverStapley) 20 жовтня 2018 р.

Фанаты "шпор" радостно поют, когда травмированный Ярмоленко мучается на газоне.

"На 52-й фанаты Вест Хэма выразили свое разочарование Фелипе Андерсоном. Кажется, что "молотам" не хватает Ярмоленко".

53 mins

West Ham 0-1 Tottenham



West Ham fans voicing their frustration at Felipe Anderson right now. The Hammers seem to be missing Andriy Yarmolenko. #COYI — WHU Billy Whizzz (@WHUBillyWhizzz) 20 жовтня 2018 р.

"Большой фанат Ярмоленко с тех пор, когда он еще играл за Киев, но травмы вставляют палки в колеса его карьеры. Он ведь просто солидный игрок, у него есть все".

A huge fan of Yarmolenko, always have been since he's been at Kiev, but his injuries have put a damper on his career.

As he is simply a solid player. He has it all tbh. — SM (@thebox001) 20 жовтня 2018 р.

"Нам нужен Ярмоленко, а не Андерсон прямо сейчас".

Need Yarmolenko not Anderson right now — Allan Sm;th (@Allan22_WHU) 20 жовтня 2018 р.

Фанаты Вест Хэма в отчаянии: Ярмоленко стал 5-м после Лансини, Уилшера, Кэрролла и Санчеса, кто оказался в лазарете команды.

Wilshere

Lanzini

Carroll

Sanchez

Yarmolenko



Manuel Pellegrini laments West Ham's long-term injury issues: https://t.co/ePqwJe4nWu pic.twitter.com/xNfmjQs4k5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 жовтня 2018 р.

Wilshere

Lanzini

Carroll

Sanchez

Yarmolenko — TheUtdBoys (@TheUtdBoys) 20 жовтня 2018 р.

"Подозревают, что Ярмоленко вылетел надолго по подозрению разрыва ахиллова сухожилия. Это уже случалось с ним в Германии. В воскресенье станет известно, рецидив ли это и насколько поврежден ахилл".

Andriy Yarmolenko could be out for a long spell with a suspected Ruptured achilles tendon.

Yarmolenko, had suffered an Achilles injury in the past whilst playing in Germany & doctors will assess tomorrow whether this is a recurrence & if so, to what extent the tendon is damaged. pic.twitter.com/IX42j0N5V9 — WHUFC Bulletin (@whufcbulletin) 20 жовтня 2018 р.

"Не хватало Ярмоленко после травмы и замены, но думаю, нам действительно нужно возвращение Кэрролла и Лансини. Больше конкуренции за места в составе. Нужна подмога в полузащите и на позиции левого защитника".

Yarmolenko missed after he was subbed off w/ injury, but really think we need Lanzini & Carroll back as well. More competition for places.



Goes without saying we need some midfield help and a LB that's consistent. Cresswell not same after injuries & Masuaku more LM. COYI. #WHUFC — Beat Fanatic (@stutterinstan) 20 жовтня 2018 р.

"Ярмоленко стал настолько влиятельным игроком для нас. Надеюсь, он быстро поправится"

Feel so gutted for @Yarmolenko_9 He’s become such an influential player for us. Let’s hope for a speedy recovery. — Andrew Cummings (@ac_cummings82) 20 жовтня 2018 р.

"Проклятие с травмами игроков Вест Хэма не прекращается. В каждом сезоне возникает проблема травматичности, поэтому ты вынужден ставить крайних полузащитников в центр поля".

Obiang, Yarmolenko, Wilshere and Sanchez all injured. The curse of the West Ham injuries never ceases. Every season there is a injury problem and you get situations where wingers have to play in centre midfield. — VINNYWHUFC (@vinnywhufc) 20 жовтня 2018 р.

"Боюсь, что мы не увидим Ярмоленко до конца сезона. Это выглядело очень неприятно".

Unfortunately, I don’t think we’ll see Yarmolenko for the rest of the season, that injury looked nasty — Rob2018 (@Westham2018) 20 жовтня 2018 р.

"К сожалению, реакция игроков Вест Хэма отражает всю серьезность его травмы".

The players reactions appeared to give away the seriousness of it straight away unfortunately.

Agree with you about Diop, brilliant player. — AllSportsView (@AllSportsView) 20 жовтня 2018 р.

"Ярмо, как жаль. Это выглядело очень-очень плохой травмой".

Yarmo, what a shame. It seems a very bad bad injury. — West Ham Italy (@martelliditalia) 20 жовтня 2018 р.

"Парень, который забил половину наших голов, рыдает на носилках, так как его нога просто взорвалась. Возьми мои ахиллы, Ярмо, они мне не нужны".

Oh cool, the guy who's scored half our goals is weeping on a cart because his leg just exploded. Take my achilles Yarmo, I don't need them. — batchu (@MattDaltron) 20 жовтня 2018 р.

"Реакция Арнаутовича говорит о том, что травма Ярмоленко не очень хорошо выглядит".

Arnautovic’s reaction here tells you that Yarmolenko’s injury doesn’t look good. pic.twitter.com/qsJY5avhVB — Forever Boleyn (@ForeverBoleyn) 20 жовтня 2018 р.

"Хорошо хоть так. Эксперты Sky говорили, что это может быть разрыв крестообразной связки". "Ахилл. Конец сезона".

Achilles. Season over. — Mitzy (@MitzyRosencrant) 20 жовтня 2018 р.

"Предполагаю, что это может быть разрыв ахиллова сухожилия. До конца сезона".

Torn Achilles tendon is my guess. Out for season. — Stephen Rockower (@DrBonesMD) 20 жовтня 2018 р.

"Надеюсь, все не так серьезно, как выглядит. Этому парню не везет последний год, травма на травме".

Hopefully it isn’t as serious as it looks, this guy has been having just the worst luck within the last year, injury on injury — Yura (@ukrchyvak) 20 жовтня 2018 р.

"Похоже, он пережил большую боль. Стоит отметить, что Ярмоленко был последним, кто прибыл из сборной. Вернулся в среду".

#whufc Stretchered off and replaced by Diangana, worth noting Yarmolenko was the last player back after international duty - arrived back Wednesday https://t.co/6jL66rjQte — Jack Rosser (@JackRosser_) 20 жовтня 2018 р.

"Худшая вещь в сегодняшней игре не результат. Поправляйся, Ярмоленко. Надеюсь, травма не слишком тяжелая".