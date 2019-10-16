Роналду за 2018 заработал в Instagram вдвое больше Месси – невероятные цифры

"Противостояние" между лучшими игроками планеты уже давно вышло за пределы футбольного поля.

Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду по итогам 2018 года в два раза превзошел аргентинского форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси по величине заработков за рекламу в социальной сети Instagram, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В прошлом году португалец разместил 49 рекламных постов за 900 тыс. евро каждый, что в сумме принесло ему 44,1 млн евро. Аргентинец опубликовал 36 постов, каждый из которых принес ему 590 тыс. евро. Заработок Месси составил 21 млн евро.

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Роналду и Месси занимают первое и второе места по заработкам за рекламу в Instagram. Третье место в американской супермодели Кендалл Дженнер (14,4 млн евро), четвертое – у бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, который заработал чуть меньше 10 млн евро.

К слову, Роналду опережает Месси и по числу подписчиков в Instagram – 186 млн против 133 млн.

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