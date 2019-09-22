Месси запустил собственный бренд одежды

Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси представил собственную коллекцию одежды.

На этой неделе Лионель Месси представил собственный бренд одежды Messi в бутике Santa Eulalia, который существует с 1843 года и продает люксовые марки типа Balenciaga, Moncler, Tom Ford и Stone Island. Отныне в бутике можно купить что-то из дебютной коллекции Месси. Лео появился на презентации в пиджаке, рубашке с узором (комплект от английского бренда Richard James) и суженных джинсах.

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"Мне нравится изучать различные области, кроме спорта. По возможности стараюсь принимать участие в чем-то новом. Я действительно хотел запустить собственную фэшн-линию", – признался аргентинец.

Креативным директором бренда стала Джинни Хилфигер – сестра американского дизайнера Томми Хилфигер, который создал одноименный бренд (оборот более $ 2 млрд в год, прибыль превышает 100 млн). Мария-Соль, сестра Месси, заняла в проекте брата должность бренд-менеджера – она ​​будет доносить идеи и пожелания футболиста к специалистам по дизайну.

Основная площадка для продажи вещей бренда Месси – интернет-магазин The Messi Store. Там уже можно заказать футболки, поло, свитшоты, худые и т. п. Цена самой дешевой футболки стартует от 40 долларов.

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Напомним, Месси уже второй раз пытается покорить индустрию моды, ведь первый опыт был максимально неудачный. В мае 2017 года Антонелла Рокуццо (жена Лео) и София Бальби (жена Луиса Суареса), открыли в центре Барселоны премиальный бутик Sarkany, где продавали обувь аргентинского дизайнера Рики Саркани. Через 10 месяцев магазин закрыли, а убытки составили около 150 000 евро.

Возможно, второй заход Месси окажется более успешным, но главный конкурент здесь его явно опередил. Роналду с 2013-го года выпускает одежду, обувь, нижнее белье, духи и обувь, зарабатывая на этом 6-10 млн долларов в год. Похоже, соперничество между двумя супербомардирамы выходит на новый уровень.

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