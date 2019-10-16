Роналду за 2018 рік заробив в Instagram вдвічі більше за Мессі – неймовірні цифри

"Протистояння" між найкращими гравцями планети вже давно вийшло за межі футбольного поля.

Португальський нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду за підсумками 2018 року у два рази перевершив аргентинського форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі за величиною заробітків за рекламу в соціальній мережі Instagram, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У минулому році португалець розмістив 49 рекламних постів за 900 тис. євро кожен, що в сумі принесло йому 44,1 млн євро. Аргентинець опублікував 36 постів, кожен з яких приніс йому 590 тис. євро. Заробіток Мессі склав 21 млн євро.

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Роналду і Мессі посідають перше і друге місця по заробітках за рекламу в Instagram. Третє місце у американської супермоделі Кендалл Дженнер (14,4 млн євро), четверте – у колишнього півзахисника збірної Англії Девіда Бекхема, який заробив трохи менше 10 млн євро.

До слова, Роналду випереджає Мессі і по числу підписників в Instagram – 186 млн проти 133 млн.

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