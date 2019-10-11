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Месси посетил премьеру спектакля по мотивам своей жизни от Cirque du Soleil – яркое шоу, фристайл и море звезд

11:36 45 Читати українською

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси вместе с женой Антонеллой наведался на постановку "Сирк дю Солей", посвященную восхождению к вершинам 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

32-летний аргентинец с семьей появился на премьере спектакля Messi 10, сообщает официальный твиттер представления.

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В основе сценария шоу – биография Месси. Это представление о юноше с неутомимым желанием преодолеть все препятствия, чтобы стать лучшей "десяткой" планеты. Режиссер Messi 10 Мухтар О. Ш. Мухтар в спектакле стремился раскрыть элементы успеха звезды Барселоны с помощью игры 46-ти актеров. Сам спектакль в интерактивном режиме длится 90 минут. После премьеры в барселонском Парк дель Форум на 2020 год запланировано мировое турне постановки Messi 10.

К слову, кроме Месси и его родных, премьеру посетили многие другие селебритис. В частности, пришел на шоу многолетний партнер аргентинца в атаке "блаугранас" Луис Суарес, юная звезда клуба Ансу Фати, экс-голкипер каталонцев Хосе Мануэль Пинто, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, биограф Месси Гильем Балаге, испанский певец Дани Мартин, а также руководство Барсы с Хосепом Марией Бартомеу во главе.

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