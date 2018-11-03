Роналду за 10 туров нанес по воротам соперника на 25 ударов больше, чем любой другой игрок Серии А

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду больше всех среди игроков Серии А пробивает по воротам соперника.

33-летний нападающий нанес 78 ударов в сторону ворот соперника. Это на 25 выстрелов больше, чем у любого другого игрока чемпионата Италии, сообщает твиттер Ювентуса.

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Кроме того, 32 из 78 ударов попали в створ ворот, что является почти половиной всех ударов в створ ворот соперника от Ювентуса.

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В нынешнем розыгрыше Серии А Роналду, который летом перешел в Ювентус с Реала за 100 миллионов евро, отличился в воротах соперника 7 голами и отдал на партнеров 4 голевые передачи.