Роналду за 10 турів завдав по воротах суперника на 25 ударів більше, ніж будь-який інший гравець Серії А

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду найбільше серед гравців Серії А пробиває по воротах суперника.

33-річний нападник завдав 78 ударів у сторону воріт суперника. Це на 25 пострілів більше, ніж у будь-якого іншого гравця чемпіонату Італії, повідомляє твіттер Ювентуса.

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Окрім того, 32 з 78 ударів потрапили у площину воріт, що є майже половиною від усіх ударів у рамку воріт суперника від Ювентуса.

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У цьогорічному розіграші Серії А Роналду, який влітку перейшов у Ювентус з Реала за 100 мільйонів євро, відзначився у воротах суперника 7 голами та віддав на партнерів 4 гольові передачі.