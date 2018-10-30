Роналду: Я заслуживаю получить шестой "Золотой мяч"

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оценил свои перспективы выиграть шестой в своей карьере "Золотой мяч".

"Уже неоднократно говорил – я не одержим идеей выиграть шестой "Золотой мяч". Вопрос не стоит таким образом. В своем сердце я знаю, что нахожусь в числе лучших футболистов в истории.

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Конечно, я хочу выиграть эту награду. Было бы неправдой говорить о другом. Я работаю, чтобы добиться этого – забиваю голы и побеждаю в матчах, но никакой одержимости нет.

Заслуживаю ли я получить шестой "Золотой мяч"? Думаю, да", – цитирует Роналду издание France Football.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 3 декабря.

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