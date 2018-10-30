toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Роналду: Я заслуживаю получить шестой "Золотой мяч"

29 октября 17:54 166 Читати українською
Роналду: Я заслуживаю получить шестой "Золотой мяч"
Криштиану Роналду / Фото Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оценил свои перспективы выиграть шестой в своей карьере "Золотой мяч".

"Уже неоднократно говорил – я не одержим идеей выиграть шестой "Золотой мяч". Вопрос не стоит таким образом. В своем сердце я знаю, что нахожусь в числе лучших футболистов в истории.

"Золотой мяч-2018": стали известны все претенденты

Конечно, я хочу выиграть эту награду. Было бы неправдой говорить о другом. Я работаю, чтобы добиться этого – забиваю голы и побеждаю в матчах, но никакой одержимости нет.

Заслуживаю ли я получить шестой "Золотой мяч"? Думаю, да", – цитирует Роналду издание France Football.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 3 декабря.

"Я не скажу, что должен выиграть "Золотой мяч"!" Модрич – об уходе Роналду и Зидана из Реала и нелюбви к публичности

Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Золотой мяч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
42
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук