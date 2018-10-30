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Канселу: Реал без Роналду проигрывает 1:5, Барселона без Месси побеждает 5:1

09:05 144 Читати українською
Канселу: Реал без Роналду проигрывает 1:5, Барселона без Месси побеждает 5:1
Жоау Канселу / Фото: ФК Ювентус

Защитник Ювентуса и сборной Португалии Жоау Канселу считает, что именно его одноклубник и соотечественник Криштиану Роналду должен выиграть "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Если Криштиану не выиграет "Золотой мяч" в этом году, это будет невероятно. Это лучший игрок в мире, и в прошлом сезоне он решал судьбы матчей больше, чем кто-либо еще.

Роналду: Я заслуживаю получить шестой "Золотой мяч"

Нельзя вручать "Золотой мяч", основываясь на выступлении игроков на чемпионате мира, так как этот турнир постоянно выигрывают команды из одних и тех же стран. Если ты родился во Франции, Германии или Бразилии, то рано или поздно выиграешь чемпионат мира. А вот победа Португалии на чемпионате Европы 2016 года – подобное редко увидишь.

Роналду выиграл Лигу чемпионов, будучи главным действующим лицом турнира, забив 15 мячей. Когда он играет за любую команду, она становится лучше. Доказательство этому – последнее Эль Классико. Барселона без Месси побеждает 5:1. Реал без Криштиану проигрывает 1:5. Вот и вся разница", – сказал он порталу Sky Sport Italia.

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