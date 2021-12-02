Роналду вызовут на допрос в прокуратуру Италии
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может в ближайшее время вернуться в Италию.
Туринская прокуратура намерена допросить Криштиану Роналду по делу о финансовых махинациях Ювентуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Подозревается, что боссы "Старой Синьоры" перечисляли зарплату португальцу, обходя официальную финансовую отчетность. Недавно правоохранители проводили обыски в штаб-квартире Ювентуса.
Напомним, 36-летний Роналду летом перебрался из Юве в Манчестер Юнайтед. Туринцы получили за трансфер около 20 млн евро.
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