Охранников Роналду разыскивает полиция – они служили в Афганистане, а в Португалии их ожидает расследование
Двое португальских спецназовцев занимаются нападающим Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
В последнее время уже неоднократно возле Криштиана Роналду были замечены двое телохранителей в стильных костюмах. Ими оказались близнецы Сержиу и Жорже Рамелейру, сообщает издание Flash.
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Охранники форварда МЮ служили в Афганистане, а сейчас работают в элитном отряде специального назначения португальской полиции (PSP). Сержиу и Жорже взяли бессрочный отпуск за свой счет, чтобы охранять своего звездного соотечественника.
В PSP обвинили Сержиу и Жорже в предоставлении несанкционированной защиты. По возвращении на родину братьев Рамелейру ожидает служебное расследование.
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