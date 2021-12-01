В последнее время уже неоднократно возле Криштиана Роналду были замечены двое телохранителей в стильных костюмах. Ими оказались близнецы Сержиу и Жорже Рамелейру, сообщает издание Flash.

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Охранники форварда МЮ служили в Афганистане, а сейчас работают в элитном отряде специального назначения португальской полиции (PSP). Сержиу и Жорже взяли бессрочный отпуск за свой счет, чтобы охранять своего звездного соотечественника.

В PSP обвинили Сержиу и Жорже в предоставлении несанкционированной защиты. По возвращении на родину братьев Рамелейру ожидает служебное расследование.

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