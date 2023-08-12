Аль-Наср завоевал первый трофей с Криштиану Роналду – команде португальца покорился Кубок арабских чемпионов. Читайте отчет о финальном поединке турнира на "Футбол 24".

Кубок арабских чемпионов 2023, финал

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2

Голы: Майкл, 51 – Роналду, 74, 98

Удаления: Аль-Амри, 71, Аль-Бушаил, 78, Луиш Каштру, 103 (все – Аль-Наср)

Аль-Наср вышел в финал Кубка арабских чемпионов благодаря голу Роналду. Финальная встреча также стала бенефисом Криштиану. Хотя начиналось все не очень хорошо.

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Первый тайм прошел без голов, а на 51 минуте Майкл вывел Аль-Хиляль вперед – нападающий еще и отпраздновал взятие ворот в стиле Роналду. Аль-Наср еще и остался в меньшинстве из-за удаления Аль-Амри, но Криштиану почти мгновенно сравнял счет, переправив мяч в ворота после удобного паса Аль-Ганама.

На скамейке запасных Аль-Насра было горячо – Аль-Бушаил был удален на 78 минуте. Игра завершилась ничьей и перешла в овертайм. Здесь сильнее оказался Аль-Наср, а победу принес Роналду, который добил мяч в пустые ворота. А удаления не завершились на этом – красный свет перед собой увидел Луиш Каштру.

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CRISTIANO RONALDO GOAL.



MR. CLUTCH pic.twitter.com/iIlrZJ3z7S — Dr Yash  (@YashRMFC) August 12, 2023

CRISTIANO RONALDO THE MOST CLUTCH PLAYER EVER MANpic.twitter.com/QlHkyNblcN — Dr Yash  (@YashRMFC) August 12, 2023