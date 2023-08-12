Аль-Наср завоював перший трофей з Кріштіану Роналду – команді португальця підкорився Кубок арабських чемпіонів. Читайте звіт про фінальний поєдинок турніру на "Футбол 24".

Кубок арабських чемпіонів 2023, фінал

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 1:2

Голи: Майкл, 51 – Роналду, 74, 98

Вилучення: Аль-Амрі, 71, Аль-Бушаїл, 78, Луїш Каштру, 103 (усі – Аль-Наср)

Аль-Наср вийшов у фінал Кубка арабських чемпіонів завдяки голу Роналду. Фінальна зустріч також стала бенефісом Кріштіану. Хоча починалось все не дуже гарно.

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Перший тайм пройшов без голів, а на 51 хвилині Майкл вивів Аль-Хіляль вперед – нападник ще й відсвяткував взяття воріт у стилі Роналду. Аль-Наср ще й залишився у меншості через вилучення Аль-Амрі, але Кріштіану майже миттєво зрівняв рахунок, переправивши м'яч у ворота після зручного пасу Аль-Ганама.

На лаві запасних Аль-Насра було гаряче – Аль-Бушаїл був вилучений на 78 хвилині. Гра завершилась нічиєю та перейшла в овертайм. Тут сильнішим виявився Аль-Наср, а перемогу приніс Роналду, який добив м'яч у порожні ворота. А вилучення не завершились на цьому – червоне світло перед собою побачив Луїш Каштру.

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CRISTIANO RONALDO GOAL.



MR. CLUTCH pic.twitter.com/iIlrZJ3z7S — Dr Yash  (@YashRMFC) August 12, 2023

CRISTIANO RONALDO THE MOST CLUTCH PLAYER EVER MANpic.twitter.com/QlHkyNblcN — Dr Yash  (@YashRMFC) August 12, 2023