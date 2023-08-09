Арабский кубок чемпионов, полуфинал

Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1

Гол: Роналду, 75 (с пенальти)

Криштиану Роналду продолжает вести за собой саудовский Аль-Наср. На 75-й минуте полуфинального матча арабского Кубка чемпионов звёздный португалец реализовал пенальти и вывел свою команду в финал престижного турнира. Тем самым Роналду отличился уже в четвёртом матче за Аль-Наср подряд (впервые!) и также впервые в истории клуба вывел "желто-синих" в финал турнира.

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Роналду забил и в первом тайме, но его гол был отменён из-за офсайда. Экс-тренер Шахтёра Луиш Каштру выпустил в стартовом составе звёздных новичков - Алекса Теллеса, Марцело Брозовича, Секо Фофана и Садио Мане. Все они провели полный матч.

В финале Аль-Наср встретится с победителем пары Аль-Хиляль – Аль-Шабаб. Эта полуфинальная встреча состоится сегодня вечером (начало – в 21:00 по Киеву).