Кубок арабских чемпионов 1/4 финала

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:3

Голы : Ромариньо, 56 – Милинкович-Савич, 14, Аль-Давсари, 45+3 (пенальти), Малком, 70.

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В 1/4 финала Кубка арабских чемпионов встречались две звездные команды, усилившие свои составы футболистами из Европы.

Аль-Хиляль активнее провел старт поединка и на 14-й минуте матча вышел вперед – гол в активе экс-лидера Лацио Милинковича-Савича. Уже в компенсированное к первому тайма время гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Аль-Давсари.

На старте второго тайма Аль-Иттихад вернул интригу в матч. Голом за хозяев отличился Ромариньо. Однако уже на 70 минуте матча бразильский новичок Аль-Хиляля Малком снова удвоил преимущество гостей. Совершенно не сложился матч для лидера Аль-Иттихада Карима Бензема – француз не смог реализовать 11-метровый удар на 79 минуте матча (серия из трех голевых поединков прервалась).

Аль-Хиляль выходит в полуфинал Кубка, где подопечные Жорже Жезуса встретятся с победителем пары Аль-Шабаб – Аль-Вахда.