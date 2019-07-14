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"Роналду выиграет Копа Америка раньше, чем Месси", – Моуринью

20:26 112 Читати українською
"Роналду выиграет Копа Америка раньше, чем Месси", – Моуринью
Жозе Моуринью / Reuters

Звездный тренер Жозе Моуринью поделился мнением, как поднять конкурентоспособность Копа Америка, а также сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Если КОНМЕБОЛ действительно переживает за то, как сделать Копа Америка более интересным турниром, то надо приглашать европейские команды, а не азиатские.

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Пригласите сборные Испании, Франции или Португалии. Кстати, если пригласить Португалию, то, думаю, Криштиану Роналду выиграет Копа Америка ранее Лионеля Месси", – поделился Моуринью в комментарии legit.ng.

Напомним, на Копа Америка-2019, кроме десяти членов КОНМЕБОЛ, за трофей боролись Япония и Катар, которые вылетели еще на групповой стадии. Аргентина же вместе с Месси уступила в полуфинале будущему чемпиону – Бразилии.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жозе Моуринью Жозе Моуринью Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019
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