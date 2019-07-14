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"Роналду виграє Копа Амеріка раніше, ніж Мессі", – Моурінью

20:25 764 Читать на русском
"Роналду виграє Копа Амеріка раніше, ніж Мессі", – Моурінью
Жозе Моурінью / Reuters

Зірковий тренер Жозе Моурінью поділився думкою, як підняти конкурентність Копа Амеріка, а також порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"Якщо КОНМЕБОЛ дійсно переживає за те, як зробити Копа Америка більш цікавим турніром, то треба запрошувати європейські команди, а не азіатські.

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Запросіть збірні Іспанії, Франції чи Португалії. До речі, якщо запросити Португалію, то, думаю, Кріштіану Роналду виграє Копа Америка раніше Ліонеля Мессі", – поділився Моурінью в коментарі legit.ng.

Нагадаємо, на Копа Амеріка-2019, окрім десяти членів КОНМЕБОЛ, за трофей змагалися Японія і Катар, які вилетіли ще на груповій стадії. Аргентина ж разом з Мессі поступилася в півфіналі майбутньому чемпіону – Бразилії.

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