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Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых прибыльных звезд по версии Forbes – их опередила поп-певица

12:08 119 Читати українською
Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых прибыльных звезд по версии Forbes – их опередила поп-певица
Неймар, Месси и Роналду / Reuters

Авторитетное издание не обошло вниманием футбольных звезд в своей публикации.

Лидеры Барселоны, Ювентуса и ПСЖ попали в десятку звезд с самыми большими доходами в 2018 году.

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Рейтинг Forbes возглавила 29-летняя американская поп-певица Тейлор Свифт, заработавшая 185 млн долларов. Лионель Месси оказался на четвертом месте с заработком в 127 млн. Криштиану Роналду стал шестым (109 млн), его преследует бразилец Неймар со 105 миллионами.

Десятку замыкает еще один спортсмен – боксер Сауль Альварес, состояние которого оценили в 94 млн долларов.

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