Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не жалеет денег на содержание своих любимцев.

Португалец выделил семейный частный самолет, чтобы доставить свою кошку по кличке Пепе из Италии в Испанию, сообщает Marca. Это уникальный подвид породы сфинкс – в мире таких всего 8.

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С любимицей Роналду случилось несчастье – в Турине ее переехала машина. Семья звезды Ювентуса пользуется услугами элитного ветеринара, который работает в Испании. Туда Пепе отправилась на самолете, стоимость одной поездки которого стоит 3000 евро (столько же стоит и сама кошка).

В Испании за животным тщательно ухаживают врачи и сестра Джорджины Родригес – любимой Роналду.

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