Спортивный директор Лацио Ильи Таре пережил очень неприятный инцидент во время выгула собак.

Альбанец вместе с двумя своими питомцами гулял возле собственного дома в Риме, когда на них напал питбуль, сообщает Football Italia. Очевидно, собака вырвалась из какого-то соседского двора.

Хендерсон предложил фанату назвать собаку в честь Милнера – остроумный аргумент от лидера Ливерпуля

Агрессивный питбуль загрыз насмерть пуделя Таре, еще одна собака получила серьезные травмы. По некоторым данным, пострадал и сам спортивный директор Лацио, который пытался защитить своих животных.

Добавим, что Таре играл за "орлов" с 2005 по 2008 годы, а после завершения карьеры сразу начал менеджерскую деятельность.

Зграя бездомних собак, "конструктивна" критика і вольова перемога: екзотичний фінал чемпіонату, про який ви не чули