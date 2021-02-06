Спортивный директор Лацио стал жертвой нападения озверевшего собаки – одного из любимцев менеджера загрызли
Спортивный директор Лацио Ильи Таре пережил очень неприятный инцидент во время выгула собак.
Альбанец вместе с двумя своими питомцами гулял возле собственного дома в Риме, когда на них напал питбуль, сообщает Football Italia. Очевидно, собака вырвалась из какого-то соседского двора.
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Агрессивный питбуль загрыз насмерть пуделя Таре, еще одна собака получила серьезные травмы. По некоторым данным, пострадал и сам спортивный директор Лацио, который пытался защитить своих животных.
Добавим, что Таре играл за "орлов" с 2005 по 2008 годы, а после завершения карьеры сразу начал менеджерскую деятельность.
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