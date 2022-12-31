Мотивацией для 37-летнего новичка будут не только 200 миллионов долларов, которые ему заплатит руководство Аль-Насра за каждый сезон.

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"Я в восторге от нового опыта в другой лиге и в другой стране. Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Я очень рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться больших успехов", – заверил Роналду в первом комментарии для пресс-службы Аль-Насра.

Добавим, что новая команда Криша три года не может выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Сейчас Аль-Наср отстает от лидера (Аль-Шабаба) на 2 очка, однако впереди еще 20 туров.

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