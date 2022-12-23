Если перед стартом ЧМ-2022 Месси склонялся к продолжению карьеры за океаном, сейчас приоритет аргентинца – Европа и ПСЖ. Французские СМИ утверждают, что новоиспеченный чемпион мира хотел бы продлить контракт с парижским грандом. Минимум на год. Тем временем Дэвид Бекхэм рвет на себе волосы. У владельца Интер Майами может сорваться еще 3 больших сделки. Суарес, Сеск и Бускетс должны были составить компанию Месси в его американской авантюре. Все операции – на паузе.

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Но больше всего страдают фанаты Барселоны, которых долго дразнили грандиозным камбеком. Правда, у "блаугранас" не было никаких шансов. Лапорт занимался популизмом, преследуя собственные интересы. Где здесь зарыта собака? По одной из версий, руководство клуба через лояльные к себе СМИ пыталось отбелить репутацию прези, не сумевшего сохранить лучшего в истории. Мол, посмотрите, мы старались, из штанов выпрыгивали. И вообще Лео ушел не через нас – это проклятый фэйр-плей Ла Лиги. Тебас вставляет нам палки в колеса.

На самом же деле возвращение Месси на Камп Ноу с самого начала было утопией. Что понятно и без экономического образования. Как известно, после эры Бартомеу с его горе-функционерами Барселона чуть не стала банкротом. Долги каталонского клуба превышают 1 млрд евро. И даже 4 финансовых рычага (прежде всего, продажа 25% телеправ) не решают всех проблем. Это решение на краткосрочную перспективу. Вынужденные стабилизационные меры. Барса получила около 800 млн евро, частично погасила долги, а остальное использовала для регистрации новичков – Роберта, Кунде, Рафиньи, Кристенсена и Кесье.

Однако каталонцы до сих пор не разобралась со своей самой большой проблемой – высокими зарплатами. Напротив, с 1 января ситуация станет критической. При установленном потолке в 400 млн евро расходы на контракты возрастут до 600. Фактически у “блаугранас” связаны руки. Тебас предупредил, что они не смогут подписать никого. Чтобы пригласить футболиста с окладом Месси (25-30 млн. брутто), нужно найти 100 миллионов. И продажа Де Йонга – не панацея.

Даже если бы Барса отправила нидерландца в МЮ за 80 млн евро, то получила бы в виртуальный бюджет фэйр-плей... всего 19! Амортизация трансфера составляла бы 50% от общей суммы сделки. Еще 40 миллионов суммируются с зарплатой игрока (16) и делятся на 3. Все просто, возвращение Месси – невозможно без комплексного подхода в вопросе уменьшения зарплат. Тем более самые большие толстосумы (Альба, Бускетс или Де Йонг) даже слушать не хотят о новых ограничениях.

Итак, если Месси стремится сохранить свои заработки на нынешнем уровне, вариант с Барсой выглядит несерьезно. Аргентинец должен будет играть за "копейки". А после коронации на ЧМ и негласного звания GOAT он получит кучу козырей в переговорах. ПСЖ без проблем найдет несколько лишних миллионов, Барса – нет.

В конце концов, каталонцы делают ставку на молодых футболистов. Возвращение Месси могло бы им навредить. Принимая во внимание возраст аргентинца и любимую схему Хави, 4-3-3 с быстрыми флангами, тренеру пришлось бы расчищать место в полузащите – возможно, ценой Гави. А это уже противоречит принципам спортивного проекта. Загнанный в тупик Лапорта теперь заявляет, что Барса не будет продавать активы ради Месси, и ему не хочется зря обнадеживать фанатов. Кажется, это точка. Однако Лео обязательно вернется, возможно, уже в статусе функционера.

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