Мотивацією для 37-річного новачка будуть не лише 200 мільйонів доларів, які йому буде платити керівництво Аль-Насра за кожен сезон.

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"Я в захваті від нового досвіду в іншій лізі та в іншій країні. Бачення Аль-Насра дуже надихає. Я дуже радий приєднатися до своїх одноклубників та допомогти команді досягти більших успіхів", – запевнив Роналду у першому коментарі для прес-служби Аль-Насра.

Додамо, що нова команда Кріша три роки поспіль не може виграти чемпіонат Саудівської Аравії. Зараз Аль-Наср відстає від лідера (Аль-Шабаба) на 2 очки, проте попереду ще 20 турів.

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