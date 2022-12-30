Саудовский Аль-Наср официально подтвердил переход 37-летнего португальца, но не дает никаких подробностей соглашения. Новичок будет носить футболку с любимой семеркой.

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Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт рассчитан до 2025 года. Роналду расторг соглашение с Манчестер Юнайтед еще до чемпионата мира, поэтому имел статус свободного агента.

Отдельного внимания заслуживают будущие заработки Роналду в Аль-Насре. Чистая зарплата нападающего будет составлять 75 млн долларов за сезон, однако разнообразные коммерческие дополнения и роль посла увеличат эту цифру до 200 млн. Это самая большая зарплата за всю историю футбола.

Аль-Наср станет пятым клубом в карьере Роналду после родного Спортинга, МЮ, Реала и Ювентуса. Нападающий добыл 30 трофеев на клубном уровне, а со сборной Португалии выигрывал Евро-2016 и Лигу наций 2018/19.

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