Нападающий Криштиану Роналду простился с временным менеджером Майклом Карриком и готовится к сотрудничеству с Ральфом Рангником.

"Майкл Каррик был классным игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а теперь он был моим тренером на скамейке запасных.

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Но теперь пора приветствовать мистера Ральфа Рангника на тренерском мостике… Давайте начнем!" – написал Роналду в Instagram.

Напомним, Рангник возглавил "красных дьяволов" только до конца сезона, а затем переместится на должность консультанта. За время короткого руководства Каррика МЮ не проиграл ни одного матча – ничья и 2 победы.

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