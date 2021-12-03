Матч между Ман Юнайтед и Арсеналом на Олд Траффорд был центральным в 14 туре. Манкунианцы в предыдущем туре расписали ничью с Челси, но "канониров" необходимо было побеждать любой ценой – "дьяволы" шли на 10-й строчке, с отставанием в 6 очков от топ-4 и без выигрышей в последних трех матчах АПЛ. Лондонцы же в случае триумфа на "Театре грёз" поднялись бы в зону ЛЧ.

На старте встречи игровое преимущество никто не захватил, но гости явно выглядели активнее. Разменявшись дальними ударами в руки голкиперов, "пушкари" провели сразу четыре угловых за 14 минут – и именно четвертый принес успех. Правда, манкунианцы сами помогли сопернику. При подаче Арсенала с корнера Фред наступил на ногу Де Хеа, а тот упал, отвернувшись от поля. Мяч тем временем вынесли на Эль Нэни. Опорник лондонцев сбросил сферу на Смита-Роу, а тот пробил в пустой ближний угол.

Мартин Аткинсон не спешил засчитывать гол, но через три минуты он указал на отметку. VAR заметил, что фола не было, а сам арбитр не успел свистнуть до удара. Арсенал повел в счете – 1:0!

В следующие полчаса матч хоть и выглядел динамично, но интересными моментами не радовал. У Манчестер Юнайтед было несколько дальних ударов – один из них провел Магуайр, направив мяч над перекладиной. Еще один его выстрел взял Ремсдейл. У Арсенала можно вспомнить небезопасное врывание Мартинелли на правый край штрафного со слабым ударом мимо ближней штанги. В целом же команды вели поединок на равных, круто разыгрывая мяч, неплохо прессингуя и время от времени допуская грубые ошибки.

Казалось, что в таком равном и сухом поединке голов до перерыва уже не забьют, однако на 44-й минуте "дьяволы" сравняли счет! Вышло красиво: Санчо с левого фланга отдал проникающий пас на угол вратарской площадки, Фред сразу же перевел мяч вправо на Фернандеша, а Бруну замкнул метров с восьми – 1:1! Именно с этими цифрами на табло футболисты отправились на отдых.

Второй тайм Манчестер Юнайтед начал агрессивно. Уже через две минуты после возобновления игры Роналду мог выводить "дьяволов" вперед, получив шикарный пас от Бруна Фернандеша, убрав в штрафной Партея и выстрелив в ближний угол – Ремсдейл парировал ногой! На 51-й по воротам со средней дистанции выстрелил Рашфорд (точно в руки голкиперу), а на 52-й хозяева все-таки дожали Арсенал.

Гол манкунианцев оказался очень простым: Рашфорд прорвался правым флангом и прострелил в центр штрафной, а Роналду замкнул в касание – 2:1! Кстати, Криш забил свой 800-й гол в профессиональной карьере и 60-й гол на "Олд Траффорд" в матчах АПЛ (второе место после Руни). Легенда!

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Радость хозяев, однако, длилась недолго. Уже на 54-й минуте Арсенал ответил практически идентичным взятием ворот: Партей запустил Мартинелли в проход по правому флангу, Габриэль выкатил идеальную передачу на 11 метров, а Эдегор точным ударом с ходу поразил левый нижний угол – 2:2! Мартин стал вторым норвежцем, которому удалось отличиться на Олд Траффорд в матче АПЛ между Арсеналом и МЮ. Первым был Уле-Гуннар Сульшер.

После этого команды обменялись рядом неплохих атак с перспективными забросами и передачами. В них удалось выжать по одному моменту. Арсенал свой шанс получил на 65-й минуте, когда Обамеянг влетел на правый край штрафной и мощно пробил под перекладину. Де Хеа парировал, а добивание головой от Тавареша прошло гораздо выше ворот.

МЮ же на 68-й ответил проникающим пасом от Санчо с левого фланга в штрафную под врывание Фреду – Эдегор сбил его в подкате, а Мартин Аткинсон после просмотра видеоповтора назначил пенальти! Роналду уверенно реализовал его, ударив по центру. 3:2!

Микель Артета сразу же снял с игры Смита-Роу, выпустив Сака. Особенно содержание игры не изменилось – команды продолжали работать на равных и проваливать завершающую фазу атак. Впрочем, на 78-й минуте Арсенал мог сравнять счет в результате подачи Томмиасу и удачного рикошета от Таллеса. Мартинелли подхватил мяч и пробил в защитника, а Обамеянг, подхватив отскок, очутился прямо перед Де Хеа. Пьер-Эмерик пробил прямо в него, а лайнсмен после этого свистнул офсайд.

На последние 10 минут основного времени Микель Артета бросил в бой Ляказетта и Нкетию. Майкл Каррик в свою очередь выпустил Лингарда для контратак, а на компенсированные пять минут вышли также Марсьяль и Ван де Бек. Инициативу окончательно захватил Арсенал – впрочем, только один раз "канониры" реально были близки к спасению. На 85-й минуте Сака остался открытым на правом краю штрафной, получил передачу и пробил, но выстрел парировали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "красных дьяволов". Манчестер Юнайтед набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в АПЛ. Арсенал с 23 зачетными баллами остается пятым.

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