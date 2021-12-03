Манчестер Юнайтед вырвал победу над Арсеналом в матче 14-го тура АПЛ, а Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "канониров". Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Арсенал довольно курьезно открыл счет в матче на 13 минуте – Фред наступил на ногу Де Хеа, из-за чего голкипер упал на газон, а Смит-Роу из-за пределов штрафной пробил фактически по пустым воротам. Манчестер Юнайтед отыгрался перед перерывом – Фернандеш завершил комбинацию с участием Санчо и Фреда.

Роналду достиг отметки в 800 голов за карьеру и стал вторым в истории, кому покорилось это достижение

Во втором тайме Роналду с передачи Рашфорда вывел МЮ вперед, но Эдегор молниеносно сравнял счет. Победа все же была за Манчестером – Фред заработал пенальти, а Криштиану его реализовал, забив свой 801-й гол.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 21 пункт и расположился на 7-м месте, а Арсенал остался пятым с 23 очками.

Манчестер Юнайтед победил Арсенал в эффектной перестрелке с пятью голами – Роналду оформил исторический дубль