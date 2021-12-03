Нападник Кріштіану Роналду попрощався з тимчасовим менеджером Майклом Карріком і готується до співпраці з Ральфом Рангніком.

"Майкл Каррік був класним гравцем і може стати чудовим тренером. Для цього хлопця нема нічого неможливого. Особисто я пишаюся тим, що грав з ним поруч, а тепер він був моїм тренером на лаві запасних.

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Але тепер настав час привітати містера Ральфа Рангніка на тренерському містку… Давайте почнемо!" – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, Рангнік очолив "червоних дияволів" лише до кінця сезону, а потім переміститься на посаду консультанта. За час короткого керівництва Карріка МЮ не програв жодного матчу – нічия і 2 перемоги.

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