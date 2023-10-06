Роналду впервые не забил за четыре матча – Аль-Наср сенсационно потерял победу над аутсайдером
Состоялись очередные матчи девятого тура саудовской Про-лиги. Результаты и обзор встреч - в этой новости на "Футбол24".
Саудовская Аравия, 9 тур
Аль-Наср – Абха – 2:2
Голы: Отавио, 3, Талиска, 29 – Бгуир, 36 (пен), Токо-Экамби, 90+2
Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 0:1
Гол: Кессье, 31
Аль-Наср принимал на своем поле одного из аутсайдеров чемпионата Абха. Команда Криштиану Роналду к 30 минуте обеспечила себе комфортный счет 2:0. Впрочем, его не удалось удержать. Бгуир реализовал пенальти до перерыва.
Неймар забил дебютный гол за Аль-Хиляль – матч едва не сорвался из-за массовой драки
Во втором тайме, несмотря на преимущество, Аль-Наср не сумел забить, а вот гости свой шанс в добавленное время использовали. Токо-Экамби классным дальним ударом сравнял счет. Криштиану Роналду впервые за четыре матча ушел с поля без забитого гола, а его команда, сыграв вничью, прервала серию из 10 побед подряд.
В заключительной встрече этого игрового дня встречались Аль-Иттихад и Аль-Ахли. Хозяева пропустили гол на 31 минуте. Кессье в касание пробил, а вратарь не смог выручить свою команду. Попытки Бензема и Ко отыграть проваливались почти до конца матча. Именно француз забил гол, но его отменил арбитр, поскольку Карим нарушил правила.
Аль-Наср сейчас находится на третьей строчке с 19 баллами. Аль-Иттихад и Аль-Ахли набрали также по 19 очков и занимают четвертое и пятое места соответственно.
Команда Бензема отказалась играть с соперником из Ирана в азиатской Лиге чемпионов – ей грозит техническое поражение