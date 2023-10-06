Саудівська Аравія, 9 тур

Аль-Наср – Абха – 2:2

Голи: Отавіо, 3, Таліска, 29 – Бгуір, 36 (пен), Токо-Екамбі, 90+2

Аль-Іттіхад – Аль-Ахлі – 0:1

Гол: Кессьє, 31

Аль-Наср приймав на своєму полі одного з аутсайдерів чемпіонату Абха. Команда Кріштіану Роналду до 30 хвилини забезпечила собі комфортний рахунок 2:0. Втім, його не вдалося втримати. Бгуір реалізував пенальті до перерви.

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В другому таймі, попри перевагу, Аль-Наср не зумів забити, а ось гості свій шанс в доданий час використали. Токо-Екамбі класним дальнім ударом зрівняв рахунок. Кріштіану Роналду вперше за чотири матчі пішов з поля без забитого гола, а його команда, зігравши внічию, перервала серію з 10 перемог поспіль.

В завершальній зустрічі цього ігрового дня зустрічались Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі. Господарі пропустили гол на 31 хвилині. Кессьє в дотик пробив, а воротар не зміг виручити свою команду. Спроби Бензема і Ко відіграти провалювалися майже до кінця матчу. Саме француз забив гол, але його скасував арбітр, оскільки Карім порушив правила.

Аль-Наср наразі перебуває на третій сходинці з 19 балами. Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі набрали також по 19 очок і посідають четверте та п'яте місця відповідно.

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