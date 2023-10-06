Роналду вперше не забив за чотири матчі – Аль-Наср сенсаційно втратив перемогу над аутсайдером
Відбулися чергові матчі дев'ятого туру саудівської Про-ліги. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол24".
Саудівська Аравія, 9 тур
Аль-Наср – Абха – 2:2
Голи: Отавіо, 3, Таліска, 29 – Бгуір, 36 (пен), Токо-Екамбі, 90+2
Аль-Іттіхад – Аль-Ахлі – 0:1
Гол: Кессьє, 31
Аль-Наср приймав на своєму полі одного з аутсайдерів чемпіонату Абха. Команда Кріштіану Роналду до 30 хвилини забезпечила собі комфортний рахунок 2:0. Втім, його не вдалося втримати. Бгуір реалізував пенальті до перерви.
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В другому таймі, попри перевагу, Аль-Наср не зумів забити, а ось гості свій шанс в доданий час використали. Токо-Екамбі класним дальнім ударом зрівняв рахунок. Кріштіану Роналду вперше за чотири матчі пішов з поля без забитого гола, а його команда, зігравши внічию, перервала серію з 10 перемог поспіль.
В завершальній зустрічі цього ігрового дня зустрічались Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі. Господарі пропустили гол на 31 хвилині. Кессьє в дотик пробив, а воротар не зміг виручити свою команду. Спроби Бензема і Ко відіграти провалювалися майже до кінця матчу. Саме француз забив гол, але його скасував арбітр, оскільки Карім порушив правила.
Аль-Наср наразі перебуває на третій сходинці з 19 балами. Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі набрали також по 19 очок і посідають четверте та п'яте місця відповідно.
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