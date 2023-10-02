В понедельник, 2 октября, Аль-Иттихад должен был сыграть выездной матч 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским Сепаханом. Однако, как информирует журналист Ахмед Аль-Омран, команда Карима Бензема отказалась выходить на поле из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе.

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Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением Аль-Кудс в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла, а также помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии. В 2011 году США включили Касема в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

На стадионе Накш-э-джахан бюст Сулеймани расположен между скамейками запасных, и представители Аль-Иттихада сочли это провокацией. Команда Бензема прибыла на стадион, однако отказалась выходить на поле. Команда может быть наказана техническим поражением со счётом 0:3.

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