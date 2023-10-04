Лига чемпионов Азии, 2-й тур

Нассаджи Мазандаран – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 18, Неймар, 58, Аль-Шехри, 90+3

Удалены: Хусманд, 38 – Аль-Фараж, 38

Во вторник, 3-го октября, Аль-Хиляль с Неймаром в составе разгромил на выезде иранский Нассаджи Мазандаран. Бразильский нападающий поучаствовал в этой победе, забив второй из трёх мячей. Это событие произошло на 58-й минуте: Аль-Давсари вывел экс-игрока ПСЖ на ударную позицию, и Неймар пробил с линии штрафной мимо голкипера соперника.

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Напомним, что перед игрой Неймар был разочарован состоянием газона на стадионе в Тегеране. Но именно на этом поле ему было суждено забить свой первый мяч за новую команду.

Отметим, что эта встреча могла быть прервана из-за массовой драки в конце первого тайма. Тем не менее, главный арбитр встречи принял умное решение и выгнал с поля лишь главных зачинщиков, правого защитника хозяев Хусманда и опорника гостей Аль-Фаража.