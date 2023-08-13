Аль-Наср одолел Аль-Хиляль (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов, а Роналду стал главным героем, оформив дубль.

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Однако, не все пошло так, как того желал Криштиану. Лучшим игроком финала признали Сергея Милинковича-Савича с Аль-Хиляля, хотя на награду рассчитывал именно португалец. Во время награждения Криштиану высказал свои претензии одному из организаторов турнира.

Заметим, что это первый завоеванный трофей Роналду в составе Аль-Насра. В общем, Криштиану добыл уже 35-й свой титул в карьере.

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