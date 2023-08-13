Аль-Наср здолав Аль-Хіляль (2:1) у фіналі Кубка арабських чемпіонів, а Роналду став головним героєм, оформивши дубль.

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Проте, не все пішло так, як того бажав Кріштіану. Найкращим гравцем фіналу визнали Сєргєя Мілінковіча-Савіча з Аль-Хіляля, хоча на нагороду розраховував саме португалець. Під час нагородження Кріштіану висловив свої претензії одному з організаторів турніру.

Зауважимо, що це перший завойований трофей Роналду в складі Аль-Насра. Загалом, Кріштіану здобув уже 35-й свій титул в кар'єрі.

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