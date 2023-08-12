Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду, похоже, не поможет своей команде в ближайшее время.

Команда португальца в финале Кубка арабских чемпионов встречалась с Аль-Хилялем. Криштиану Роналду оформил дубль в матче, принеся своей команде долгожданный трофей. Однако португалец не смог завершить игру.

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Форвард Аль-Насра столкнулся с Мохамедом Джафали во время второго экстра-тайма финала Кубка арабских чемпионов. Падая, игрок Аль-Хилаля дважды задел колено португальца. Роналду даже не смог покинуть поле самостоятельно, его забрали на электрокаре. Но после игры футболист праздновал победу вместе с командой на поле.

Кубок арабских чемпионов стал 33-м титулом в карьере Криштиану. Роналду также получил "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру турнира. В активе португальца шесть голов.

К слову, Аль-Наср следующий матч проведет в чемпионате Саудовской Аравии против Аль-Иттифака, который тренирует Стивен Джеррард.

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Ronaldo stretchered off in an ambulance with a back injury for carrying Al Nassr to their first ever Arab Champions League Cup pic.twitter.com/v0pHpLREU2 — LLF (@laligafrauds) August 12, 2023